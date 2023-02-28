Для більшості українців важлива повноцінна демократія та свобода слова в державі – опитування NDI
Для переважної більшості українців – 94% – важливо, щоб Україна стала демократією, яка повноцінно функціонує
Такими є дані опитування Національного демократичного інституту (США), проведеного у січні 2023 року.
Найважливішою характеристикою повноцінної демократії, на думку українців, є свобода слова – так вважає 61% опитаних. 58% також назвали важливим справедливе правосуддя для всіх, а 47% – вільні та чесні вибори.
При цьому у грудні 2021 року цей показник був дещо меншим – повноцінну демократію підтримували 76% респондентів.
Загальнонаціональне телефонне опитування проводилося 4-16 січня 2023 року за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та міністерства міжнародних справ Канади. Опитано 2508 респондентів.
- Журналістка 5 каналу Ганна Рибалка зазнала кібербулінгу після свого запитання президенту України Володимиру Зеленському на його пресконференції 24 лютого. Під час пресконференції вона зазначила, що з квітня 5 канал разом з Прямим та Еспресо вимкнули з цифрового мовлення. Також вона запитала, чи шкодує президент про своє звернення, коли заспокоював українців, кажучи, що нападу не буде, і чи вбачає персональну відповідальність у тому, що громадяни не були повідомлені належним чином про реальні загрози.
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