Для більшості українців важлива повноцінна демократія та свобода слова в державі – опитування NDI

Такими є дані опитування Національного демократичного інституту (США), проведеного у січні 2023 року.

Найважливішою характеристикою повноцінної демократії, на думку українців, є свобода слова – так вважає 61% опитаних. 58% також назвали важливим справедливе правосуддя для всіх, а 47% – вільні та чесні вибори.

При цьому у грудні 2021 року цей показник був дещо меншим – повноцінну демократію підтримували 76% респондентів.

Загальнонаціональне телефонне опитування проводилося 4-16 січня 2023 року за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Швеції, міністерства закордонних справ, у справах співдружності та розвитку (FCDO) Великої Британії та міністерства міжнародних справ Канади. Опитано 2508 респондентів.