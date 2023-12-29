Для перевезень окупантів РФ використовує цивільну авіацію, - Спротив
Росіяни для війни проти України залучають усі галузі, зокрема - цивільну авіацію. Наразі окупанти використовують дві авіалінії, завдяки яким Кремль підтримує свою військову агресію
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За поточний місяць РФ використовувала послуги двох авіакомпаній: I FLY та URAL Airlines. У повідомленні зазначено, що на літаках цих перевізників окупанти транспортують свій особовий склад із Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова.
Далі їх відправляють в Україну наземним транспортом.
"Зауважимо, що жодному бізнесу чи цивільній російській особі не вдасться залишитися анонімними й уникнути відповідальності за співучасть в агресії проти України", - наголосили у Спротиві.
- Раніше в ISW заявили, після того, як ЗСУ збили три російських Су-34 на півдні України в період з 21 по 22 грудня, Росія зменшила авіаційну активність і використання планерних бомб в Україні.
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