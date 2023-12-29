Для перевезень окупантів РФ використовує цивільну авіацію, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За поточний місяць РФ використовувала послуги двох авіакомпаній: I FLY та URAL Airlines. У повідомленні зазначено, що на літаках цих перевізників окупанти транспортують свій особовий склад із Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова.

Далі їх відправляють в Україну наземним транспортом.

"Зауважимо, що жодному бізнесу чи цивільній російській особі не вдасться залишитися анонімними й уникнути відповідальності за співучасть в агресії проти України", - наголосили у Спротиві.