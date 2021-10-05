Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Для торгівлі без паперів: Україна реалізувала обміни електронними інвойсами з Польщею та Вірменією

Для торгівлі без паперів: Україна реалізувала обміни електронними інвойсами з Польщею та Вірменією

5 жовтня, 2021 вiвторок
17:03
Економіка комп’ютер

Україна реалізувала обміни електронними інвойсами з Польщею та Вірменією для спрощення міжнародної торгівлі

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Успішно реалізовані обміни електронними інвойсами з Польщею і Вірменією, наступна - Молдова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, за координації Мінцифри та підтримки програми EU4DigitalUA ми реалізували пілотний проєкт eDelivery щодо транскордонного обміну даними. 

У пресслужбі пояснили, що впровадження рішення eDelivery усуває основні недоліки поточного нестандартизованого обміну даними на папері, такі як фінансовий тягар, незахищеність даних, ланцюжок затримок тощо.

Так, під час пілотного проєкту українські компанії протестували з польськими та вірменськими контрагентами обмін електронними рахунками-фактурами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

документи
онлайн послуги
Мінцифри
міжнародна торгівля
Читайте також:
4 жовтня, 2021 понедiлок
Нам треба думати зараз, як не вступити вчергове у халепу після втечі піратів, які захопили країну, - Княжицький
Володимир Зеленський в Трускавці. 2 жовтня 2021 року
3 жовтня, 2021 неділя
Відставка Разумкова. Зеленський жорстко посварився з деякими "слугами"
Олександр Корнієнко
3 жовтня, 2021 неділя
Стало відомо, хто буде новим спікером та його заступником
Київ
+14
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.36
    Купівля 26.36
    Продаж 26.6
  • EUR
    Купівля 30.49
    Продаж 30.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
5 жовтня
17:41
Мер Чернігова зобов’язав невакцинованих робітників міськради здавати ПЛР-тест раз на три дні
17:28
Людмила Денісова
За час військової агресії РФ на сході України загинуло майже 14 тис. громадян, із них 4 тис. - цивільні, - Денісова в ООН
17:26
ООС
В зоні ООС окупанти поранили українського військового
17:08
Ігор Суркіс
Суркіс спрогнозував, коли вирішиться доля "Динамо" у Лізі чемпіонів
17:08
За новаторський внесок у розуміння складних фізичних систем: у Швеції назвали лауреатів Нобелівської премії з фізики
16:51
Гелле Торнінг-Шмідт
Експрем'єрка Данії Торнінг-Шмідт заявила, що колишній французький президент д'Естен її домагався
16:48
газ
Ціни на газ в Європі перевищили $1400/тис. куб.м
16:38
ремонт дороги
Укравтодор завершив ремонт дороги Старобільськ - Новоайдар у Луганській області
16:38
Валерій Подлужний
Помер славетний український легкоатлет
16:36
ОПУ
Офіс президента розглядає проведення дострокових президентських виборів, - політолог
16:25
Північний потік-2
"Північний потік-2": німецький регулятор вимагає від оператора підтверджень відповідності нормам ЄС
16:08
чоловік з ножем
Сімейна сварка з різаниною: в Польщі вбили 7-річного українця
16:02
Наталка Діденко
Синоптик Наталка Діденко попередила українців про заморозки й поривчастий вітер
15:56
Укрексімбанк
"Банківська таємниця": в Укрексімбанку прокоментували напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови фінустанови Мецгера
15:49
газопровід
Загроза зменшення транзиту для ГТС України: Молдова і Румунія добудували спільний газопровід
15:39
РНБО
РНБО запустила сайт із санкційними списками
15:06
сепар
Окупанти готуються активізувати обстріли на Донбасі: перекидають військових та зброю, - розвідка
14:48
Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер (на передньому плані)
Сподіваюся, матимемо абсолютного чемпіона світу: Вайлдер закликав Усика бути людиною честі
14:44
Руслан Стефанчук
Рада закрила засідання через відсутність порядку денного: погоджувальну раду міг скликати лише Разумков
14:43
Нова пошта
Нова пошта заявила про запуск власної авіакомпанії
14:33
Центренерго
Половина енергоблоків Центренерго не працює через нестачу вугілля
14:24
На Івано-Франківщині сталося масове отруєння у фастфуді
14:04
Микола Княжицький
Це абсолютно незаконне рішення, - Княжицький щодо відсторонення Разумкова від ведення засідань Ради
13:58
ЦНАП
Мінцифри додатково розподілило 14 млн грн субвенцій на розвиток ЦНАПів між 23 громадами
13:33
Теєму Пуккі (у світлій формі), Україна - Фінляндія
ЧС-2022: Лідер збірної Фінляндії зробив гучну заяву перед матчем проти України
13:25
COVID-19
Пік COVID-захворюваності очікується наприкінці жовтня, - РНБО
13:16
HBO показав перший тизер приквелу "Гри Престолів"
13:13
Дмитро Разумков
Рада призначила голосування за відставку Разумкова на 7 жовтня
12:46
Олександр Корнієнко
Разумков може сидіти на своєму місці в Раді, але як позафракційний нардеп, - Корнієнко
12:43
Київводоканал
У справі розкрадання близько 10 млн грн: правоохоронці прийшли з обшуками на Київводоканал і Київтеплоенерго
12:36
Деонтей Вайлдер
Оприлюднено гонорари Ф'юрі та Вайлдера за супербій у Лас-Вегасі
12:20
Windows 11
Microsoft випустила Windows 11
12:06
Наживо
Безсмертний і Руденко у стрімі 5 жовтня
"Офшорні зашквари президентської команди": Роман Безсмертний у стрімі з Сергієм Руденком
12:01
Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа
Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою
11:59
Дмитро Разумков
Рада відсторонила Разумкова від ведення засідань
11:53
Рада розгляне "ресурсний" законопроєкт у другому читанні за скороченою процедурою
11:51
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко: нарешті Зеленський і його схеми відмивання брудних грошей Коломойського – на перших шпальтах світових видань
11:47
Денис Шмигаль
Україна не планує обговорювати з Росією відновлення прямих закупівель газу, - Шмигаль
11:39
коронавирус
Кличко: 99% госпіталізованих з коронавірусом у Києві - невакциновані
11:19
PR
EuroMillions
Джекпот Євромільйонів вже досяг 178 мільйонів євро, виграти приз онлайн може будь-який житель України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV