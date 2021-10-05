Для торгівлі без паперів: Україна реалізувала обміни електронними інвойсами з Польщею та Вірменією

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



"Успішно реалізовані обміни електронними інвойсами з Польщею і Вірменією, наступна - Молдова", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, за координації Мінцифри та підтримки програми EU4DigitalUA ми реалізували пілотний проєкт eDelivery щодо транскордонного обміну даними.



У пресслужбі пояснили, що впровадження рішення eDelivery усуває основні недоліки поточного нестандартизованого обміну даними на папері, такі як фінансовий тягар, незахищеність даних, ланцюжок затримок тощо.



Так, під час пілотного проєкту українські компанії протестували з польськими та вірменськими контрагентами обмін електронними рахунками-фактурами.

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