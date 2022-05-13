Для українських бійців купили три квадроцикли за кошти криптофонду Aid For Ukraine, – Федоров
За кошти криптофонду Aid For Ukraine для захисників України купили три квадроцикли, ще два -передав бійцям Міністр оборони України
Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Також два квадроцикли захисникам передав Міністр оборони України.
"Ці мотовсюдиходи підвищеної прохідності стануть у нагоді під час розвідки на складних ділянках місцевості", - пояснює Федоров.
- Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні. У середньостроковій перспективі Rheinmetall міг би надати 100 БМП.
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