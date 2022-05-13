Для українських бійців купили три квадроцикли за кошти криптофонду Aid For Ukraine, – Федоров

Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Також два квадроцикли захисникам передав Міністр оборони України.

"Ці мотовсюдиходи підвищеної прохідності стануть у нагоді під час розвідки на складних ділянках місцевості", - пояснює Федоров.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall готовий відправити БМП Marder до України за три тижні. У середньостроковій перспективі Rheinmetall міг би надати 100 БМП.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb