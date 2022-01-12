Для ураження широкого діапазону різних цілей: Україна розробляє дрони-камікадзе

Про це йдеться на відеопрезентації конструкторського бюро.



Дрони використовуватимуть для ураження широкого діапазону різних цілей.



У безпілотниках будуть застосовані сучасні схеми бойового викорстання. Також дрони-камікадзе можна буде запускати з авіаційних безпілотних і пілотованих платформ.



Безпілотники випробовуватимуть навесні 2022 року.

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