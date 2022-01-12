Для ураження широкого діапазону різних цілей: Україна розробляє дрони-камікадзе
Конструкторське бюро "Південне" розробляє боєприпаси для безпілотників, які випробують уже навесні 2022 року
Про це йдеться на відеопрезентації конструкторського бюро.
Дрони використовуватимуть для ураження широкого діапазону різних цілей.
У безпілотниках будуть застосовані сучасні схеми бойового викорстання. Також дрони-камікадзе можна буде запускати з авіаційних безпілотних і пілотованих платформ.
Безпілотники випробовуватимуть навесні 2022 року.
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