Відповідний документ Олексій Потапенко виклав у своєму Instagram.

Український продюсер та артист Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, днями здивував своїх фанатів. Музикант, який від початку повномасштабної війни Росії проти України і до кінця вересня перебував за кордоном, заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.

У відповідь на такі суперечливі заяви в мережі розкритикували музиканта. Адже чимало українських артистів підкріпили свої прагнення діями та пішли на фронт захищати Україну.

Щоб розвіяти сумніви у правдивості своїх заяв, Потап виклав у соцмережу фотографію контракту з теробороною, який за нього уклав батько.

"Очно. Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, зрада починається з літери "Z", - написав Потап.

Олексій Потапенко 7 місяців перебував за кордоном. Його шанувальники засуджували таку позицію артиста

За словами Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ майже 100 млн грн

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