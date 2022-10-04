"Для всіх зрадошукачів": Потап, який 7 місяців війни був в Іспанії, показав контракт про вступ до тероборони
Український артист Потап, який від початку повномасштабного вторгнення Росії був за кордоном, але заявив, що хотів на фронт, показав контракт про вступ до тероборони
Відповідний документ Олексій Потапенко виклав у своєму Instagram.
Український продюсер та артист Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, днями здивував своїх фанатів. Музикант, який від початку повномасштабної війни Росії проти України і до кінця вересня перебував за кордоном, заявив, що хотів на передову. Він також зазначив, що його батько записав Потапа до територіальної оборони.
У відповідь на такі суперечливі заяви в мережі розкритикували музиканта. Адже чимало українських артистів підкріпили свої прагнення діями та пішли на фронт захищати Україну.
Щоб розвіяти сумніви у правдивості своїх заяв, Потап виклав у соцмережу фотографію контракту з теробороною, який за нього уклав батько.
"Очно. Для всіх "зрадошукачів" нагадаю, зрада починається з літери "Z", - написав Потап.
- Олексій Потапенко 7 місяців перебував за кордоном. Його шанувальники засуджували таку позицію артиста
- За словами Потапа, вони разом із Настею Каменських заробили і передали ЗСУ майже 100 млн грн
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