Для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту, - військовий експерт Глен Грант

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Якщо буде оборона шляхом нападу, то це суттєво збентежить росіян і змусить їх передислокуватися. З надходженням нового обладнання, треба сконцентрувати сили в окремому регіоні, з максимальним нарощенням військової потуги. Противник не зможе впоратися з агресивним, сильним і добре оснащеним військовим осередком Бо якщо військову техніку розташовувати рівномірно по всій протяжності фронту, це буде лише на користь росіянам", - зауважив полковник.



Глен Грант зазначив, що Україна отримує багато техніки і перед Генштабом велика відповідальність за її розміщення.



"Моя інтерпретація поточного стану речей та вигідної перспективи для України полягає у тому, щоб здійснити прорив та знищити моральний дух, згуртованість противника, слід якусь ділянку фронту особливо потужно оснастити. Українським збройним силам доводиться ризикувати на одних напрямках, щоб перемогти на інших, зокрема тому, що суцільна тонка лінія фронту є недостатньою", - пояснив військовий експерт.

Раніше британський військовий експерт, Глен Грант, зазначив, що атака на українські міста - це стратегічна помилка росіян

Також Глен Грант зауважив, що українська контратака відрізняється від того, що собі уявляє колективний Захід