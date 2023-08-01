Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" поступився у першій грі "Панатінаїкосу" 1:3 та мав у Афінах вигравати із різницею у два м'ячі, аби перевести гру в овертайм.

Віцечемпіони України невдало розпочали гру та пропустили на 15-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. "Дніпро-1" відігрався в середині першого тайму зусиллями Артема Довбика.

Невдовзі після перерви українців вивів вперед Едурад Сарапій. Проте, Шпорар на 70-й хвилині зробив дубль та зрівняв рахунок.

"Дніпро-1" догравав матч у меншості після вилучення на 75-й хвилині Володимира Танчика.

Гра завершилася внічию 2:2. "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів та продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з чеською "Славією".

Отруєння гравців "Дніпра-1" перед матчем

Перед повторною грою симптоми отруєння відчули 15 представників "Дніпра-1", серед них 8 футболістів. Вони напередодні під час передматчевого тренування вживали воду та фрукти, які надали представники "Панатінаїкоса".

Афінський клуб заперечив підозри українців у причетності до отруєння та запевнив, що надав гостям такі ж продукти, як і решті суперників.

Результат

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд. Повторна гра

1 серпня

"Панатінаїкос" (Греція) - "Дніпро-1" (Україна) 2:2

Голи: Шпорар, 15, 7 - Довбик, 24, Сарапій, 54

Вилучення: Танчик, 75 ("Дніпро-1")