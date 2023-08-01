"Дніпро-1" дав бій "Панатінаїкосу", але вилетів з Ліги чемпіонів
У вівторок, 1 серпня, "Дніпро-1" зіграв унічию з грецьким "Панатінаїкосом" у повторному матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" поступився у першій грі "Панатінаїкосу" 1:3 та мав у Афінах вигравати із різницею у два м'ячі, аби перевести гру в овертайм.
Віцечемпіони України невдало розпочали гру та пропустили на 15-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. "Дніпро-1" відігрався в середині першого тайму зусиллями Артема Довбика.
Невдовзі після перерви українців вивів вперед Едурад Сарапій. Проте, Шпорар на 70-й хвилині зробив дубль та зрівняв рахунок.
"Дніпро-1" догравав матч у меншості після вилучення на 75-й хвилині Володимира Танчика.
Гра завершилася внічию 2:2. "Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів та продовжить виступи у Лізі Європи, де у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться з чеською "Славією".
Отруєння гравців "Дніпра-1" перед матчем
Перед повторною грою симптоми отруєння відчули 15 представників "Дніпра-1", серед них 8 футболістів. Вони напередодні під час передматчевого тренування вживали воду та фрукти, які надали представники "Панатінаїкоса".
Афінський клуб заперечив підозри українців у причетності до отруєння та запевнив, що надав гостям такі ж продукти, як і решті суперників.
Результат
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. Повторна гра
1 серпня
"Панатінаїкос" (Греція) - "Дніпро-1" (Україна) 2:2
Голи: Шпорар, 15, 7 - Довбик, 24, Сарапій, 54
Вилучення: Танчик, 75 ("Дніпро-1")
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