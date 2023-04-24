Днями очікується свіжий індекс свободи преси, ймовірно, зафіксують подальше просідання позицій України, - Мендель

Про це написала ексречниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель.

"Дедалі складніше бути журналістом в Україні. Днями очікується свіжий індекс свободи преси. За 2022 рік, ймовірно, зафіксують подальше просідання позицій України. За результатами 2021 року, Україна втратила 9 позицій у Всесвітньому індексі свободи преси. За підсумками 2020 року, ми посідали 97-ме місце", - йдеться в повідомленні.

За словами Мендель, з моменту здобуття незалежності Україна досягла значних результатів у становленні свободи слова та преси.

"І хоча країна користується найбільшою такою свободою серед країн колишнього Радянського Союзу, за даними на 2022-й Україна опустилася на дев’ять позицій у Всесвітньому індексі свободи преси, складеному Репортерами без кордонів: ми посідаємо 106-те місце серед 180 країн", - зауважила вона.