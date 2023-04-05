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До 100 тис. грн на власну справу: стартував конкурс бізнес-ідей для підприємців у регіонах “Роби своє”

5 квітня, 2023 середа
17:26
Новини

4 квітня стартував грантовий конкурс “Роби своє”. Підприємці з регіонів можуть отримати на започаткування чи продовження власного бізнесу до 100 тис. грн. Цьогоріч планується підтримати не менше 50 проєктів. Сумарний бюджет конкурсу становить 6 млн грн.

“Цього року своїм фокусом у підтримці бізнес-проєктів ми визначили продовольчу безпеку. Торік більшість ідей так чи інакше стосувалися перероблення чи збереження овочів і фруктів, створення нових продуктів, логістики, дистрибуції тощо. Зараз це чи не найбільш актуально в громадах. Після перемоги ця тенденція нікуди не зникне. Тож ми вирішили спрямувати свої зусилля на створення успішної екосистеми малого бізнесу в регіонах, яка б давала людям роботу та забезпечувала громаду або й область товарами чи послугами у сфері продовольчої безпеки”, – розповіла Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”, який став організатором конкурсу.

На грантову підтримку можуть подаватися:

  • бізнеси, що вже працюють;
  • підприємці, які мають бізнес-ідею і шукають кошти на її втілення;
  • підприємці, які релокують свою справу.

“Особливістю нашого щорічного конкурсу є консультації експертів та волонтерів. Тобто,  крім грантів, підприємці зможуть отримати консультації та пройти навчання з написання грантових заявок, створення бізнес-плану, стратегування, SMM тощо. Перша така консультація відбудеться вже 11 квітня. На неї зможуть потрапити всі охочі за попередньою реєстрацією. Тобто, крім коштів, ми надаємо те, що працюватиме на бізнес-ідею підприємця в довготривалій перспективі – нетворкінг і нові знання”, – додає Володимир Панченко, керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП – Громаді”.

Основними критеріями для відбору переможців стануть інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальний ефект у громаді та/або залучення до бізнесу чи роботи переселенців.

Кінцевий термін подачі заявок – 5 травня. Оголошення переможців заплановане на 25 травня 2023 року.

Торік у межах конкурсу благодійний фонд профінансував 74 бізнес-ідеї на понад 6 млн грн у 11 областях України.

Конкурс бізнес-ідей “Роби своє

Грантовий конкурс для представників малих громад з впровадження бізнес-ініціатив за фінансової підтримки МХП стартував 2016 року. Тоді він мав назву «Село. Кроки до розвитку». За час дії конкурсу понад 300 людей змогли започаткувати бізнес у сільській місцевості, отримавши грантову підтримку на суму понад 16 млн гривень. 2020-го конкурс перейменували в "Роби своє" та розширили географію проведення
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