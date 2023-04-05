До 100 тис. грн на власну справу: стартував конкурс бізнес-ідей для підприємців у регіонах “Роби своє”
4 квітня стартував грантовий конкурс “Роби своє”. Підприємці з регіонів можуть отримати на започаткування чи продовження власного бізнесу до 100 тис. грн. Цьогоріч планується підтримати не менше 50 проєктів. Сумарний бюджет конкурсу становить 6 млн грн.
“Цього року своїм фокусом у підтримці бізнес-проєктів ми визначили продовольчу безпеку. Торік більшість ідей так чи інакше стосувалися перероблення чи збереження овочів і фруктів, створення нових продуктів, логістики, дистрибуції тощо. Зараз це чи не найбільш актуально в громадах. Після перемоги ця тенденція нікуди не зникне. Тож ми вирішили спрямувати свої зусилля на створення успішної екосистеми малого бізнесу в регіонах, яка б давала людям роботу та забезпечувала громаду або й область товарами чи послугами у сфері продовольчої безпеки”, – розповіла Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду “МХП – Громаді”, який став організатором конкурсу.
На грантову підтримку можуть подаватися:
- бізнеси, що вже працюють;
- підприємці, які мають бізнес-ідею і шукають кошти на її втілення;
- підприємці, які релокують свою справу.
“Особливістю нашого щорічного конкурсу є консультації експертів та волонтерів. Тобто, крім грантів, підприємці зможуть отримати консультації та пройти навчання з написання грантових заявок, створення бізнес-плану, стратегування, SMM тощо. Перша така консультація відбудеться вже 11 квітня. На неї зможуть потрапити всі охочі за попередньою реєстрацією. Тобто, крім коштів, ми надаємо те, що працюватиме на бізнес-ідею підприємця в довготривалій перспективі – нетворкінг і нові знання”, – додає Володимир Панченко, керівник національних проєктів благодійного фонду “МХП – Громаді”.
Основними критеріями для відбору переможців стануть інноваційність проєктів, економічна складова, створення нових робочих місць, соціальний ефект у громаді та/або залучення до бізнесу чи роботи переселенців.
Кінцевий термін подачі заявок – 5 травня. Оголошення переможців заплановане на 25 травня 2023 року.
Торік у межах конкурсу благодійний фонд профінансував 74 бізнес-ідеї на понад 6 млн грн у 11 областях України.
Конкурс бізнес-ідей “Роби своє”Грантовий конкурс для представників малих громад з впровадження бізнес-ініціатив за фінансової підтримки МХП стартував 2016 року. Тоді він мав назву «Село. Кроки до розвитку». За час дії конкурсу понад 300 людей змогли започаткувати бізнес у сільській місцевості, отримавши грантову підтримку на суму понад 16 млн гривень. 2020-го конкурс перейменували в "Роби своє" та розширили географію проведення
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.7
-
EUR
Купівля 40.02Продаж 40.85
- Актуальне
- Важливе