До Дня Незалежності бренд жіночого одягу Natali Bolgar анонсував старт конкурсу на найкращий look у патріотичних кольорах
Призи: сертифікати на шоппінг у Natali Bolgar на 3100 грн. 2400 грн. і 1000 грн. А також персональна консультація від стиліста бренду
Для участі: до 21 вересня виставляйте своє фото у себе в Instagram в жовто-блакитній одежі (або одному з цих кольорів) та напишіть причину, за що саме ви любите Україну. У пості позначте Instagram акаунт @natalibolgar і поставте хештег #nbнезалежність. А також відмічайте найкращих подруг і передавайте естафету участі їм!
Також з 22.08 по 29.08 весь прибуток з продажів жовтих та блакитних речей бренду буде перерахований до благодійного фонду Маші Єфросініної на допомогу жінкам та дітям, постраждалим від бойових дій.
Приєднатися до благодійної ініціативи та придбати одяг Natali Bolgar можна онлайн на сайті https://natalibolgar.com/ua/ і у магазинах:
у Києві:
- у ТРЦ "DreamTown" 2-й поверх та ТРЦ Lavina Mall центральний вхід.
- у ТЦ "Олімпійський" 2й поверх
У Дніпрі:
- ТРЦ "Караван"
В Одесі:
- вул. Корольова, 33
- Катерининська 18
- ТРЦ Gagarin Plaza 2-й поверх
У Львові:
- ТРЦ "Victoria Gardens" 2-й поверх
Долучайтеся до благодійної ініціативи, подаруємо надію разом тим, хто дуже цього потребує!
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