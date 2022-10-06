До Дня захисників Гончаренко центри оголосили всеукраїнську акцію "Подарунок для військового"

На День захисників і захисниць України усі подарунки буде передано військовим на фронт. Наразі кожен з осередків волонтерської мережі Гончаренко центрів приймає передачі від охочих подякувати нашим воїнам. Волонтери рекомендують дарувати теплий одяг, продукти тривалого зберігання, смаколики, листівки та подарунки зроблені власноруч.

Як розповіла координаторка акції, керівниця Одеського Гончаренко центру Сабіна Нікітенко, подарунки маркуються відповідно гендеру – для чоловіків і для жінок.

"14 жовтня – це чудовий привід подякувати військовим, адже це одразу три свята: Свято Покрови, День українського козацтва та День захисників і захисниць України. Усі ці свята мають безпосереднє відношення до наших воїнів. І ми хочемо ще раз звернути увагу, що не лише чоловіки, а й жінки боронять Україну і враховувати це, при підготовці подарунків", - наголосила волонтерка.

В Одесі волонтери вже власноруч зробили теплі ковдри для героїв, у Кропивницькому виробили окопні свічки, які дуже потрібні на фронті, в інших містах учні центрів малюють листівки та пишуть зворушливі листи воїнам з вітаннями.

Засновник волонтерської мережі Гончаренко центр, нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що ідея акції полягає в тому, щоб висловити вдячність і підтримку тим, хто зараз захищає Україну на фронті. "Наші неймовірні захисники та захисниці – показали усьому світу, що Україна варта поваги. Це ті, хто роблять дива для нас: звільняють українські території, населені пункти, збивають ворожі ракети, щодня наближають перемогу. Ми хочемо висловити їм своє захоплення, показати, що цінуємо їхній подвиг. Водночас це спосіб ще раз нагадати суспільству, що ми живі, завдяки тим, хто під ворожими кулями ризикує власним життям і здоров’ям", - підкреслив Олексій Гончаренко.

Дізнатися, як приєднатися до акції та передати військовим подарунок, можна тут.

Для довідки: Гончаренко центри є всеукраїнською мережею відкритих культурно-освітніх центрів, які наразі займаються забезпеченням військових та вимушених переселенців, допомогою жителям гарячих точок. Мережу засновано у лютому 2021 року народним депутатом Олексієм Гончаренком з метою надання безкоштовної освіти різним верствам населення: проведення курсів англійської мови для дітей і дорослих, підготовки підлітків до ЗНО, формування навичок фінансової грамотності.