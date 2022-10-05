Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

Цьогоріч провести повноцінний захід до Дня Захисників і Захисниць України неможливо, тому охочих запрошують зробити індивідуальний забіг на довільну дистанцію.

"Щоб продемонструвати нашу силу та єдність поширюйте власні фото та відео з забігу у фейбуці під гештеґами #Обєднані_Перемогою #UnitedByVictory #MilitaryRunUA", - наголосили в ЗСУ.

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