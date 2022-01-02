До добровольчих загонів територіальних громад братимуть і тих, хто ніколи не служив в армії

Цьому присячена стаття 9 закону, наводить подробиці Еспресо.TV.



Різниця у ними в тому, що до частин Сил тероборони ЗСУ братимуть тих, хто вже служив у війську (рядових - за контрактом, офіцерів - за призовом), а до добровольчих формувань тергромад - прийматимуть серед інших і тих громадян України, "які не проходили військову службу у Збройних Силах України та/або службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах".



Останні складатимуть присягу й підписуватимуть контракт.



Проте основу даних формувань все ж таки складатимуть особи з досвідом військової служби або роботи в правоохоронних органах.



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Також вони повинні попередньо "пройти медичний, професійний та психологічний відбір".



"До складу добровольчих формувань територіальних громад не може бути зарахована особа, яка була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім реабілітованої, або має дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів", - каже, крім того, частина 4 статті 9 закону України "Про національний спротив".





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