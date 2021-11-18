До кінця 2022 на всіх автошляхах України з'явиться мобільний інтернет, - Мінфицри

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.



Заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Шелест на міжнародному форумі інфраструктури та транспорту MINTRANS заявив, що мобільний інтернет з'явитсья на всіх автошляхах України до кінця 2022 року.



"Для цього ми залучаємо партнерів як із державного сектору, так і з приватного. Щоб всім людям було комфортно користуватися інтернетом по всій Україні - як у великих містах, так і в сільській місцевості", - зазначив він.



У Мінцифри додали, що з липня 2020 року близько 3 млн українців отримали 4G вперше. Загалом понад 25 тис. міст та сіл вже мають 4G.

Нагадаємо, Мінцифри планує до кінця 2021 року підключити до оптичного інтернету 6 тис. соціальних об'єктів у понад 3 тис. сіл у рамках проєкту "Інтернет-субвенція".