Про це в ефірі Еспресо заявив політолог Володимир Цибулько.

"З українського досвіду ми все ще дивимось на Росію як на утворення різних національних територій. Ми маємо усталену стереотипну позицію, що ці нібито нації мріють про державну незалежність. Насправді до неї дозріло 10, максимум 15 суб'єктів РФ", - вважає він.

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На думку політолога, всі решта територій якось мусять вижити в рамках Росії.

"Якщо дивитися на Росію, як на територію мегаполісів - там 20 міст-мільйонників. Агломерації цих міст можуть бути аналогами американських штатів або нових держав. Так виглядає, що Зауралля може посипатися. Там велика образа на Москву, адже за Уралом генерується всього експорту Росії, а понад 80% всіх фінансів зосереджено у Москві", - підсумував Цибулько.