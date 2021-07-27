До Німеччини відправляють 15 українських військовослужбовців, які постраждали на Донбасі
Літак Бундесверу перевезе до Німеччини 15 українських військових, які страждають від пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій на Донбасі
Про це написало посольство на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні літак бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія - евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Зараз здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, у харківський госпіталь гелікоптером доставили двох поранених військовослужбовиць.
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