До Німеччини відправляють 15 українських військовослужбовців, які постраждали на Донбасі

Про це написало посольство на своїй сторінці у Twitter.



"Сьогодні літак бундесверу приземлився в аеропорту "Бориспіль". Його місія - евакуація поранених військовослужбовців ЗСУ до Німеччини. Зараз здійснюватиметься евакуація 15 військовослужбовців, які страждають від тривалих пошкоджень унаслідок вогнепальних поранень і вибухів під час бойових дій", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 27 липня, у харківський госпіталь гелікоптером доставили двох поранених військовослужбовиць.

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