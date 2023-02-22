Про це інформує "Сибір. Реалії" з посиланням на відео, зняте свідком.

На кадрах показано понад сто дерев'яних ящиків в ангарі, більшість має свідоцтво про смерть. На відео чітко видно лише один документ уродженця Хакасії Сергія Юмашова, йому було 39 років.

Відомство повідомляє, що підтвердили особи декількох військових, їх завербувала ПВК Вагнера. Зокрема Юмашов загинув 27 січня у районі міста Бахмут Донецької області, його тіло мають доставити в село Аршанове Алтайського району Хакасії.

Ще одна труна підписана "Гербольд. Бурятія". Родичі 39-річного Геннадія Гербольда з Бурятії підтвердили, що "представники ПВК" повідомили про його загибель два тижні тому.

Сестра загиблого також повідомляє, що з колонії №8 в Новосибірську Гербольд зник у листопаді, про те, що він завербований і перебуває в Україні, вона дізналася лише у грудні 2022 року.

"27 листопада (2022 року, - ред.) ми з ним говорили, він запевняв, що нізащо не поїде в Україну. 28-го він пропадає, і я дізнаюся про "його вибуття". Звичайно, я підозрюю, що його силою відвезли на війну", - розповіла сестра.

Адміністрація аеропорту заперечує, що на кадрах одне із їхніх приміщень.

"Це неправдива інформація. Приміщення, яке транслюється на даному відео, не належить і не знаходиться на території аеропорту Толмачове", - запевнив представник аеропорту.

Також 22 лютого влада Хакасії підтвердила загибель Сергія Юмашева, який служив у ПВК Вагнера, та ще трьох найманців: Анатолія Музикантова, Віктора Фішера, Володимира Рахманова. Дати та обставини не повідомляють.