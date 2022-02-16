До Ради потрапляють нові сили: партія Притули та "Команда Разумкова", - соцопитування

Такі дані оприлюднила соціологічна група "Рейтинг" за результатами опитування 12-13 лютого 2022.



Політична сила, яку збирає Сергій Притула, долає прохідний бар'єр і набирає 5,3% підтримки серед тих, хто вже визначився з вибором.



Ще одна нова партія, яка має шанси потрапити до парламенту - "Команда Разумкова", вона отримує 5,9%.



Решта прохідних партій у рейтингу були і на попередніх виборах.



Провладну партію "Слуга народу" готові підтримати 18,3% тих, хто визначився. На другому місці "Європейська солідарність". вона набирає 17,1%. За "Батьківщину" готові голосувати 10,8%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 9,7%.



За партію "Сила і честь" готові віддати голоси 5,2%.



Інші партії до Верховної Ради не потрапляють. Радикальна партія набирає 4,7% голосів тих, хто визначився, партія "Українська стратегія Гройсмана" - 4,0%, партія Шарія - 3,4%, "УДАР Віталія Кличка" і ВО "Свобода" - по 2,8%.



Рейтинг інших політичних сил - не більше 2%.



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