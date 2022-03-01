До РФ стали надходити перші мішки із трупами й ешелони з пораненими в Україні військовими

Про це заявив радник очільника МВС Вадим Денисенко.



"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами", - зазначив він.



За словами Вадима Денисенка, найближчим часом відбудуться перші поховання в РФ, які російська влада вже не зможе приховати.



"Відсьогодні (1 березня, ред.) до Росії прибувають перші ешелони з пораненими, і цього теж сховати Російській Федерації не вдасться", - зауважив радник очільника МВС України.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb