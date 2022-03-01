До РФ стали надходити перші мішки із трупами й ешелони з пораненими в Україні військовими
1 березня до РФ почали прибувати перші трупи й ешелони поранених російських окупантів
Про це заявив радник очільника МВС Вадим Денисенко.
"Сьогодні до Росії починають прибувати перші мішки з трупами", - зазначив він.
За словами Вадима Денисенка, найближчим часом відбудуться перші поховання в РФ, які російська влада вже не зможе приховати.
"Відсьогодні (1 березня, ред.) до Росії прибувають перші ешелони з пораненими, і цього теж сховати Російській Федерації не вдасться", - зауважив радник очільника МВС України.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.58
-
EUR
Купівля 32.95Продаж 34.24
- Актуальне
- Важливе