До річниці деокупації Херсона НБУ випустив пам'ятну монету "Антонівський міст"

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Цей міст минулого року підірвали окупанти, тікаючи з правобережжя Херсонщини.

"До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії. Рік тому, під час втечі з правого берега Дніпра, війська агресора підірвали Антонівський міст, знищивши кілька його прогонів. І зараз він стоїть зруйнований, але з непохитною рішучістю очікує на перемогу та повоєнне відновлення, щоб знову об’єднати правий та лівий береги незалежної і єдиної України. Віримо, що незабаром так і буде", – прокоментував подію голова НБУ Андрій Пишний.

Монетка номіналом 10 грн прийматимуться громадянами України як звичайні гроші. Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет. Реалізація обігових пам’ятних монет як нумізматичної продукції банками-дистриб’юторами не здійснюватиметься.

Водночас вони реалізовуватимуться як сувенірна продукція з 10 листопада 2023 року:

в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку;

банками-дистриб’юторами (АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", АТ КБ "ПриватБанк") – у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Нагадаємо, 11 листопада 2022 року ЗСУ деокупували Херсон.