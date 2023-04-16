До російського аналогу ЗНО включать питання про напад на Україну

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

Урядовці зазначили, що питання про так звану спеціальну військову операцію, як її називають у РФ, з'являться в екзамені одразу після того, як нові підручники передадуть у російські школи.

Раніше міністр освіти РФ Сергій Кравцов повідомив, що підручник з розділом про війну буде доступний з 1 вересня для 10-11-х класів.