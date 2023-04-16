До російського аналогу ЗНО включать питання про напад на Україну
До російського ЕГЭ, аналогу українського ЗНО, планують включити питання, пов'язані з війною Росії проти України
Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.
Урядовці зазначили, що питання про так звану спеціальну військову операцію, як її називають у РФ, з'являться в екзамені одразу після того, як нові підручники передадуть у російські школи.
Раніше міністр освіти РФ Сергій Кравцов повідомив, що підручник з розділом про війну буде доступний з 1 вересня для 10-11-х класів.
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