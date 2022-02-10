До Румунії прибули ще 900 військових США для посилення східного флангу НАТО
До Румунії прибула оперативна група з 900 американських військових, яких передислокували у рамках посилення східного флангу НАТО на тлі посилення військових загроз з боку Росії
Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що американські війська передислоковуються до Румунії з Німеччини.
"У міністерстві повідомили, що частина ескадрильї, яка буде називатися Task Force (TF) Cougar, увійде в Румунію приблизно о 20:00 за Гринвічем і проїде по всій країні до військової бази "Михаїл Когалнічану" в східному окрузі Констанца", - передає видання.
Цю військову базу США використовують з 1999 року.
"Підсилення на східному фланзі з півночі на південь - це, без сумніву, є пріоритетом НАТО. Ми дуже чітко донесли до російської сторони, що в тому випадку, якщо вони продовжать курс на ескалацію і оберуть військовий шлях стосовно України, вони побачать збільшення сил НАТО на східному фланзі", - заявив журналістам у Бухаресті радник Державного департаменту США Дерек Чоліт.
- Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії.
- 8 лютого понад сто військових США прибули до Румунії.
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