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До Румунії прибули ще 900 військових США для посилення східного флангу НАТО

10 лютого, 2022 четвер
20:15
Світ американські військові

До Румунії прибула оперативна група з 900 американських військових, яких передислокували у рамках посилення східного флангу НАТО на тлі посилення військових загроз з боку Росії

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що американські війська передислоковуються до Румунії з Німеччини.

"У міністерстві повідомили, що частина ескадрильї, яка буде називатися Task Force (TF) Cougar, увійде в Румунію приблизно о 20:00 за Гринвічем і проїде по всій країні до військової бази "Михаїл Когалнічану" в східному окрузі Констанца", - передає видання.

Цю військову базу США використовують з 1999 року.

"Підсилення на східному фланзі з півночі на південь - це, без сумніву, є пріоритетом НАТО. Ми дуже чітко донесли до російської сторони, що в тому випадку, якщо вони продовжать курс на ескалацію і оберуть військовий шлях стосовно України, вони побачать збільшення сил НАТО на східному фланзі", - заявив журналістам у Бухаресті радник Державного департаменту США Дерек Чоліт.
 

  • Нагадаємо, 2 лютого президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі через зростання загрози з боку Росії. 
  • 8 лютого понад сто військових США прибули до Румунії.

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