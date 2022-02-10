До Румунії прибули ще 900 військових США для посилення східного флангу НАТО

Про це повідомляє Reuters.

У Міністерстві оборони Румунії зазначили, що американські війська передислоковуються до Румунії з Німеччини.

"У міністерстві повідомили, що частина ескадрильї, яка буде називатися Task Force (TF) Cougar, увійде в Румунію приблизно о 20:00 за Гринвічем і проїде по всій країні до військової бази "Михаїл Когалнічану" в східному окрузі Констанца", - передає видання.

Цю військову базу США використовують з 1999 року.

"Підсилення на східному фланзі з півночі на південь - це, без сумніву, є пріоритетом НАТО. Ми дуже чітко донесли до російської сторони, що в тому випадку, якщо вони продовжать курс на ескалацію і оберуть військовий шлях стосовно України, вони побачать збільшення сил НАТО на східному фланзі", - заявив журналістам у Бухаресті радник Державного департаменту США Дерек Чоліт.

