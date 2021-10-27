До Саакашвілі не пустили українського лікаря

Про це повідомляє "Грузия Online".

За словами медика, йому не дозволили провести медогляд Саакашвілі.

"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування протягом 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", – сказав Парабініс.

Він розповів, що Саакашвілі відсьогодні відмовляється від медичної допомоги, відмовляється здавати аналізи й проходити медичні процедури, які полегшують голодування.

Лікар каже, що Саакашвілі відчуває підтримку, і, оскільки не може скористатися законними правами, то єдиним методом боротьби залишається відмова від медичної допомоги.

Парабініс заявив, що ні за яких обставин не можна допускати, щоб Саакашвілі залишився без медичного контролю.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb