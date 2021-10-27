До Саакашвілі не пустили українського лікаря
До колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в грузинську пенітенціарну установу приходив український лікар Максим Парабініс
Про це повідомляє "Грузия Online".
За словами медика, йому не дозволили провести медогляд Саакашвілі.
"На жаль, я не зміг його оглянути, тому що адміністрація в'язниці не впустила до нього, і комунікація проходила через скляний бар'єр. Будь-яка людина, яка тримає голодування протягом 27 днів, є пацієнтом, який потребує медичного спостереження", – сказав Парабініс.
Він розповів, що Саакашвілі відсьогодні відмовляється від медичної допомоги, відмовляється здавати аналізи й проходити медичні процедури, які полегшують голодування.
Лікар каже, що Саакашвілі відчуває підтримку, і, оскільки не може скористатися законними правами, то єдиним методом боротьби залишається відмова від медичної допомоги.
Парабініс заявив, що ні за яких обставин не можна допускати, щоб Саакашвілі залишився без медичного контролю.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
- 27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.
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