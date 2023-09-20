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До СБУ подали заяву на голову Держаудитслужби щодо знищення обороноздатності України

20 вересня, 2023 середа
17:13
Новини Алла Басалаєва

Військовослужбовець та голова ГО "Українське об'єднання "Мрія" Юрій Гудименко вимагає від Служби безпеки України розслідувати неправомірні дії голови Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої щодо знищення обороноздатності України. Напередодні ДАСУ вимагала від постачальників Міністерства оборони повернути дохід 2,5 млрд грн, на свою користь інтерпретуючи постанову Кабінету Міністрів

Про це молодший сержант ЗСУ Юрій Гудименко повідомив на своїй сторінці у Facebook.  

За його словами, Міністерство оборони ризикує втратити доброчесних постачальників через перешкоди, які створює корумпована система.

"В 3MI поширюється інформація про нібито виявлені Державною аудиторською службою України порушення під час проведення аудиту діяльності Міноборони, а також інформація про негативні наслідки для підприємств, зокрема в оборонній промисловості, внаслідок дій ДАСУ. 3 публічних коментарів колишнього вищого керівництва МОУ стало відомо, що безпосередньо Міністерство стало ініціатором проведення аудиту для виявлення слабких місць в системі закупівель та врахування помилок для впровадження реформ. Так, Державна аудиторська служба України за результатами перевірки виявила порушення на загальну суму 2,5 млрд грн, якими виявилися 3% прибутку. Мова йде про прибуток, який отримали компанії приватної та державної форм власності в рамках співробітництва з МОУ”, — ідеться в заяві Юрія Гудименка.

Також військовослужбовець зазначає, що до початку повномасштабного вторгнення закупівлі для ЗСУ здійснювалися відповідно до очікуваної вартості товарів та послуг, яка включала в себе, окрім іншого, витрати і обмежену норму прибутку, який могли отримати підприємці.  Пізніше Кабінет Міністрів зазначив, що компанії, укладаючи контракт з МОУ, можуть отримати прибуток.

"3 огляду на позицію контролюючого органу, виконавці угод, в рамках співробітництва з МОУ, не мали законодавчо визначених повноважень закладати прибуток у контракти з державою. Але своєю чергою постачальники стверджують, що подавали калькуляцію прибутку Міністерству оборони, та у представників Міноборони не було заперечень на момент підписання оборонних контрактів", — підсумував Гудименко.

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