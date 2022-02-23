До України прибула чергова партія зброї з Канади

Про це у twitter повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

"Збройні сили Канади здійснили другу доставку летальної військової допомоги для підтримки українських партнерів", - написала вона.

За її словами, "подальше вторгнення Росії в суверенну державу - неприйнятне".

"Ми й надалі стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, коли вона захищає свій суверенітет й незалежність", - додала Ананд.





Нагадаємо, 19 лютого 2022 року, до України прибула чергова партія військової допомоги з Канади.



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