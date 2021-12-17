До України прибули понад 80 тонн вугілля з Австралії
До України прибуло судно з 82,5 тис. тонн австралійського вугілля для ПАТ "Центренерго"
Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".
"Сьогодні, 17 грудня, о 08.30 судно класу Панамакс "Kyoto star" із вугіллям австралійського походження загальним обсягом 82,5 тис. тонн пришвартувалося в одеському порту "Южний“, - зазначили у акціонерному товаристві.
За інформацією "Центренерго", це вже третє судно з імпортованим енергетичним вугіллям. Найближчим часом паливо направлять на склади електростанцій компанії.
У "Центренерго" додали, що наприкінці грудня підприємство очікує прибуття в Україну наступної запланованої партії вугілля із Колумбії - близько 88 тис. тонн.
Судно класу "Панамакс" Van Gogh наразі перебуває на підході до Гібралтару та прогнозовано очікується в Україні через 10 днів.
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