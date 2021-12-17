До України прибули понад 80 тонн вугілля з Австралії

Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".



"Сьогодні, 17 грудня, о 08.30 судно класу Панамакс "Kyoto star" із вугіллям австралійського походження загальним обсягом 82,5 тис. тонн пришвартувалося в одеському порту "Южний“, - зазначили у акціонерному товаристві.



За інформацією "Центренерго", це вже третє судно з імпортованим енергетичним вугіллям. Найближчим часом паливо направлять на склади електростанцій компанії.



У "Центренерго" додали, що наприкінці грудня підприємство очікує прибуття в Україну наступної запланованої партії вугілля із Колумбії - близько 88 тис. тонн.



Судно класу "Панамакс" Van Gogh наразі перебуває на підході до Гібралтару та прогнозовано очікується в Україні через 10 днів.

Нагадаємо, Російська Федерація з 1 листопада припинила поставки в Україну вугілля марок А (антрацит) та П (пісне). Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис. тонн.

Згодом, з 4 листопада Росія заблокувала імпорт в Україну енергетичного вугілля з Казахстану.

Під час пресконференції 26 листопада Зеленський заявив, що дефіцит вугілля "створений штучно".

5 грудня Україна отримала другу партію вугілля зі Сполучених Штатів у 66 тис. тонн.

14 грудня Уряд підготував проєкт розпорядження, згідно з яким теплоелектростанції та теплоелектроцентралі за потреби переведуть на роботу зі 100% використанням газу.

17 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що проблема дефіциту вугілля в Україні наразі вирішена.