До України з ДР Конго повернулися понад 150 миротворців

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися на рідну землю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це був другий і останній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні.

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