До України з ДР Конго повернулися понад 150 миротворців
17 вересня з Демократичної Республіки Конго повернулися понад 150 українських миротворців
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Понад 150 військовослужбовців після завершення виконання завдань з підтримання миру і безпеки в Демократичній Республіці Конго повернулися на рідну землю", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це був другий і останній рейс з військовослужбовцями 12-ї ротації, які майже рік виконували почесну миротворчу місію в африканській країні.
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