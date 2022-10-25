До з'єднання Повітряних сил ЗСУ ввійшов новий зенітно-ракетний полк
25 жовтня, на Полтавщині сформовано зенітно-ракетний полк Повітряного командування "Схід"
Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Схід".
Рішення про формування нової бойової одиниці прийняли задля ефективності вирішення бойових задач. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші державні об'єкти східного регіону
Як зазначають у Повітряному командуванні "Схід", наразі полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів.
Підрозділи, які увійшли до складу полку, неодноразово перемагали у протиповітряних боях.
- Нагадаємо, під час масованого обстрілу України, 22 жовтня, зенітники повітряного командування "Захід" збили сім ракет
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