До з'єднання Повітряних сил ЗСУ ввійшов новий зенітно-ракетний полк 

Про це повідомляють у пресслужбі Повітряного командування "Схід".

Рішення про формування нової бойової одиниці прийняли задля ефективності вирішення бойових задач. Йдеться про об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші державні об'єкти східного регіону

Як зазначають у Повітряному командуванні "Схід", наразі полк виконує завдання з прикриття повітряного простору, доукомплектування та злагодження підрозділів.

Підрозділи, які увійшли до складу полку, неодноразово перемагали у протиповітряних боях.

Нагадаємо, під час масованого обстрілу України, 22 жовтня, зенітники повітряного командування "Захід" збили сім ракет

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb