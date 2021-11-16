До Землі наближається астероїд більший за Біг-Бен

Про це із посиланням на Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомляє The Sun.

NASA повідомило, що довжина космічного каменя становить близько 300 м, це втричі більше за лондонський Біг-Бен (95,7 м).

Швидкість руху астероїда - 29 тис. км/год.

Зазначається, що відстань від нього до планети Земля дорівнюватиме близько 5,6 млн км.

У NASA додали, що ані розмір, ані відстань до Землі астероїда не становлять загрози для нашої планети.

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