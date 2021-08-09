Доба на фронті: окупанти 4 рази обстріляли ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Світлодарська росіяни обстрілював позиції українського війська зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів.



Біля Золотого-4 окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.



Неподалік Широкиного збройні формування РФ обстрілювали позиції ЗСУ з протитанкових і станкових гранатометів.



У напрямку Новоолександрівки противник вів вогонь з станкових, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



На обстріли українське військо відкривали вогонь у відповідь.



Бойових втрат серед військових ЗСУ немає.



Станом на 7 годину ранку, 9 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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