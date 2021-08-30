Доба на фронті: окупанти поранили двох українських військових
29 серпня в зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень "тиші" окупантами
Про це повідомляє прессцентр штабу ООС у Facebook.
Поблизу Широкиного російські війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Причепилівки найманці РФ вели вогонь з підствольних гранатометів.
У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
У Луганській області зафіксований проліт безпілотника окупантів типу "Орлан-10" через лінію розмежування.
В результаті обстрілів російських військ 2 військовослужбовця ОС дістали поранення.
Вони у шпиталі. Стан здоров'я одного із них оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.
ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Зранку 30 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Біля Новозванівки ворог обстріляв позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
За поточну добу втрат немає.
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