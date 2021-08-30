Доба на фронті: окупанти поранили двох українських військових

Про це повідомляє прессцентр штабу ООС у Facebook.



Поблизу Широкиного російські війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.



Біля Золотого-4 противник вів вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



Неподалік Причепилівки найманці РФ вели вогонь з підствольних гранатометів.



У напрямку Кримського ворог двічі обстрілював позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Попасної окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.



Поблизу Золотого-3 російські найманці двічі обстріляли позиції зі станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



У Луганській області зафіксований проліт безпілотника окупантів типу "Орлан-10" через лінію розмежування.



В результаті обстрілів російських військ 2 військовослужбовця ОС дістали поранення.



Вони у шпиталі. Стан здоров'я одного із них оцінюється медиками як тяжкий, іншого – задовільний.



ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.



Зранку 30 серпня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.



Біля Новозванівки ворог обстріляв позиції зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



За поточну добу втрат немає.



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