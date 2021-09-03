Доба на фронті: окупанти поранили українського військового
2 вересня у зоні ООС зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню з боку російських військ
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.
Неподалік Золотого-3 окупати двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
В районі Новомихайлівки окупаційні війська вели обстріл з мінометів 120-го калібру.
Біля Красногорівки росіяни застосовували артилерію калібру 100-мм.
Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
В результаті обстрілів росіян один військовослужбовець дістав поранення. Він у шпиталі, стан його здоров’я – задовільний.
Українське військо відкривало вогонь у відповідь..
Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.
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