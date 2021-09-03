Доба на фронті: окупанти поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Неподалік Золотого-3 окупати двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В районі Новомихайлівки окупаційні війська вели обстріл з мінометів 120-го калібру.



Біля Красногорівки росіяни застосовували артилерію калібру 100-мм.



Поблизу Новотошківського окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



В результаті обстрілів росіян один військовослужбовець дістав поранення. Він у шпиталі, стан його здоров’я – задовільний.



Українське військо відкривало вогонь у відповідь..



Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму "тиші" не зафіксовано.

