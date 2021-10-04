Доба в ООС: окупанти 4 рази порушили режим "тиші"

Про це повідомляє пресцентр ООС.

В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю. Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку, 4 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.