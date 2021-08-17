Доба в зоні ООС: окупанти вбили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у Facebook.



Біля Золотого-4 російські війська стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Широкиного ворог обстрілював ЗСУ зі протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.



Поблизу Водяного на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.



У напрямку Новомихайлівки окупанти обстрілювали позиції українського війська з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Поблизу Причепилівки російські військові вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



В результаті обстрілів один військовий отримав поранення несумісне з життям.



Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку окупантів зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Поблизу Причепилівки противник обстріляв ЗСУ зі стрілецької зброї.



В напрямку Водяного, що біля Донецька, окупанти застосували міномети 120-го калібру.



На обстріли ворога підрозділи ОС відкривали вогонь у відповідь.



За поточну добу бойових втрат немає.



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