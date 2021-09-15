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Головна Економіка Добовий видобуток - 165 тис. кубів: на Полтавщині пробурили нову газову свердловину

Добовий видобуток - 165 тис. кубів: на Полтавщині пробурили нову газову свердловину

15 вересня, 2021 середа
15:14
Економіка газ

Компанія "Укргазвидобування" пробурила свердловину на Комишнянському родовищі газу в Полтавській області

Про це повідомляється на сайті компанії

"АТ "Укргазвидобування" пробурило нову розвідувальну свердловину глибиною 6 200 м. Добові показники видобутку становлять 165 тис. кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

 Після буріння у свердловині провели геофізичні дослідження та виділили низку перспективних нафтогазоносних пластів. Під час випробування промисловий приплив газу сягав до 200 тис. кубометрів на добу.

Укргазвидобування планує наростити запаси газу до 30 млрд кубометрів на Шебелинському, Краснокутському, Східно-Семенцівському, Комишнянському та інших родовищах.

 

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видобуток газу
Укргазвидобування
свердловина
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