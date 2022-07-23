Доля Росії буде не в руках Путіна та його оточення, - генерал Мусаєв
Генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв вважає, що Зеленський і керівництво України налаштовані чинити достойний опір російській агресії та окупації
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Налаштовуються тактичні й стратегічні перемоги над окупантами на фронті. Я думаю, що до кінця року перелом однозначно буде помітним і подальша доля Росії буде не в руках Путіна, не в руках його оточення, а в руках дуже зомбованого народу Росії", - наголосив Мусаєв.
Генерал також додав, що можливостей у Росії завдавати ударів стає все менше.
"Після таких масових злочинів, налякати українців уже неможливо, рубіж страху пройдено. Українці повинні відчувати підтримку всіх країн", - підкреслив Мусаєв.
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