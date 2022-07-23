Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Налаштовуються тактичні й стратегічні перемоги над окупантами на фронті. Я думаю, що до кінця року перелом однозначно буде помітним і подальша доля Росії буде не в руках Путіна, не в руках його оточення, а в руках дуже зомбованого народу Росії", - наголосив Мусаєв.

Генерал також додав, що можливостей у Росії завдавати ударів стає все менше.

"Після таких масових злочинів, налякати українців уже неможливо, рубіж страху пройдено. Українці повинні відчувати підтримку всіх країн", - підкреслив Мусаєв.