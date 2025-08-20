Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині

Про це в етері Громадського радіо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він наголосив, що ситуація з водопостачанням на окупованій Донеччині погіршується з двох причин. По-перше — зараз літо, а кількість опадів — невелика. По-друге — зростає кількість населення, адже в регіон переїжджає дедалі більше росіян, тому водозабір стає більшим.

"Проблеми з водопостачанням є на всіх окупованих територіях — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Але найгірша ситуація — на півночі Донеччини, де розташовані, зокрема, Донецьк та Макіївка. Там ввели ліміти на водопостачання — 45 літрів води на добу на одну людину", — розповів керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, навіть попри ці обмеження воду все одно постачають раз на три доби. Тобто, як пояснив Петро Андрющенко, воду подають лише чотири години на три доби. І навіть за таких умов її не вистачає: в деякі райони Донецька вода не подається взагалі. Крім того, за його словами, ця вода такої якості, що її неможливо назвати навіть технічною.

Щоб виправити ситуацію, там працюють водовозки. І саме з них воду подають з обмеженнями, які становлять 45 літрів води на одну людину на добу.

Петро Андрющенко каже: проблеми з водою є не лише в Донецьку, але й у Маріуполі (його РФ окупувала навесні 2022 року). Однак у Маріуполі проблема не є такою гострою і там воду вимикають з політичних причин.

Загалом водна криза на Донбасі утворилася з кількох причин. Це, зокрема, руйнування каналу "Сіверський Донець" і "Дніпро", каже керівник Центру вивчення окупації. Однак Маріуполь дбайливо використовував воду та намагався вирішувати цю проблему до окупації, тоді як резервні водосховища в Донецьку, який окупований з весни 2014 року, скоро спорожніли.

Також він нагадав, що росіяни свідомо зруйнували водогін, щоб спростити потенційне захоплення Слов’янська та Краматорська форсуванням Сіверського Дінця.

Зі слів Петра Андрющенка, нещодавно жителі одного з мікрорайонів Макіївки викликали до себе представників окупаційної влади, щоб вони пояснили, коли будуть вирішені проблеми з водою. Але замість розмови з людьми приїхала окупаційна поліція та розігнала їх. Людей звинуватили в організації незаконного мітингу. Тепер у місті дуже багато поліції, бо, як каже Петро Андрющенко, окупаційна влада боїться бунту.