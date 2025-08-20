Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині

Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині

Ярослава Наумова
20 серпня, 2025 середа
01:24
Донеччина У комерційних водоматах Донецька води більше немає

Ситуація з водопостачанням на окупованій території Донецької області стала критичною. Найбільше страждає північ області, де, зокрема, розташовані Донецьк і Макіївка

Зміст

Про це в етері Громадського радіо сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Він наголосив, що ситуація з водопостачанням на окупованій Донеччині погіршується з двох причин. По-перше — зараз літо, а кількість опадів — невелика. По-друге — зростає кількість населення, адже в регіон переїжджає дедалі більше росіян, тому водозабір стає більшим. 

"Проблеми з водопостачанням є на всіх окупованих територіях — в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Але найгірша ситуація — на півночі Донеччини, де розташовані, зокрема, Донецьк та Макіївка. Там ввели ліміти на водопостачання — 45 літрів води на добу на одну людину", — розповів керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, навіть попри ці обмеження воду все одно постачають раз на три доби. Тобто, як пояснив Петро Андрющенко, воду подають лише чотири години на три доби. І навіть за таких умов її не вистачає: в деякі райони Донецька вода не подається взагалі. Крім того, за його словами, ця вода такої якості, що її неможливо назвати навіть технічною.

Щоб виправити ситуацію, там працюють водовозки. І саме з них воду подають з обмеженнями, які становлять 45 літрів води на одну людину на добу.

Петро Андрющенко каже: проблеми з водою є не лише в Донецьку, але й у Маріуполі (його РФ окупувала навесні 2022 року). Однак у Маріуполі проблема не є такою гострою і там воду вимикають з політичних причин.

Загалом водна криза на Донбасі утворилася з кількох причин. Це, зокрема, руйнування каналу "Сіверський Донець" і "Дніпро", каже керівник Центру вивчення окупації. Однак Маріуполь дбайливо використовував воду та намагався вирішувати цю проблему до окупації, тоді як резервні водосховища в Донецьку, який окупований з весни 2014 року, скоро спорожніли.

Також він нагадав, що росіяни свідомо зруйнували водогін, щоб спростити потенційне захоплення Слов’янська та Краматорська форсуванням Сіверського Дінця.

Зі слів Петра Андрющенка, нещодавно жителі одного з мікрорайонів Макіївки викликали до себе представників окупаційної влади, щоб вони пояснили, коли будуть вирішені проблеми з водою. Але замість розмови з людьми приїхала окупаційна поліція та розігнала їх. Людей звинуватили в організації незаконного мітингу. Тепер у місті дуже багато поліції, бо, як каже Петро Андрющенко, окупаційна влада боїться бунту.

Маріуполь
окуповані території
2025, середа
20 серпня
00:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія вночі 20 серпня атакує Україну БПЛА: в Одесі було чутно вибухи
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:51
Оновлено
війна з Росією
Від початку доби на фронті зафіксували 121 бій: Сили оборони відбили 40 атак на Покровському напрямку
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
20:49
газета_листоноша
У Криму 62-річну листоношу через "дискредитацію" армії РФ засудили до примусових робіт
20:27
Дональд Трамп
Якщо я потраплю в рай, однією з причин цього буде закінчення війни в Україні, - Трамп
20:01
OPINION
Європа більше не американський пиріг. І не російський
20:00
Туреччина
Рютте оголосив дату наступного саміту НАТО
19:41
Трамп і Путін
Трамп відмовився від зустрічі з Путіним у Москві, - NYT
19:39
Ексклюзив
танк, зброя
Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України
19:21
Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами
18:47
США депортували перших українських біженців
18:32
Скотт Бессент, міністр фінансів США
"Це було схоже на запрошення некерованого сусіда додому та показ йому своєї зброї", - Бессент про саміт Трампа й Путіна на Алясці
18:27
Зеленський
Зеленський з Коштою обговорив підготовку нового пакета санкцій проти РФ
18:25
Ексклюзив
москва в руїнах
Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко
18:25
Олександр Мережко
Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту
18:00
OPINION
Успішна Україна тепер в інтересах Європи
17:58
Ексклюзив
Ярослав Юрчишин
Трансляції засідань Ради можуть повернутися вже з вересня, — нардеп Юрчишин
17:56
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
17:42
відновлення "Охматдиту"
У МОЗ розповіли, на якому етапі перебувають роботи з відновлення "Охматдиту"
17:17
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
На війні проти України ліквідували брата депутата держдуми РФ від партії Путіна
17:02
Емманюель Макрон
Наступні 15 днів критично важливі для визначення гарантій безпеки України,— Макрон
16:26
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:26
Ізраїль, військові
Ізраїль до 22 серпня дасть відповідь на пропозицію перемир'я в Газі
16:04
OPINION
Будапештський меморандум ми вже проходили
15:48
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що не дзвонив Путіну в присутності лідерів ЄС, бо це "було б неповагою"
15:48
Дональд Трамп
Україна отримає багато землі, - Трамп
15:27
Партнерський матеріал
Food for Ukraine: 3,5 роки підтримки українців. Спецпроєкт "Війна за незалежність. Боротьба триває"
15:21
нескорений Маріуполь
Бомбардування драмтеатру та авіаудар по пологовому в Маріуполі: генералу ЗС РФ оголосили про підозру
15:12
Еммануель Макрон
"Путін – це людожер": Макрон заявив, що Росія назавжди стала дестабілізуючою силою та потенційною загрозою для Європи
14:58
За "Оскар" від Ірландії змагатиметься фільм "Санаторій", знятий в Україні
14:51
вибух, ракетна атака
СБУ знищила дронами два склади боєприпасів окупантів на Луганщині
Більше новин
