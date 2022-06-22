Донецька ОВА показала відео психоневрологічного диспансеру, обстріляного окупантами – в закладі перебувала майже сотня людей
Обстрілу зазнав психоневрологічний диспансер в селищі Комишівка на Донеччині
Відео ушкоджень оприлюднила Донецька ОВА
До повномасштабного вторгнення рашистів у закладі постійно проживало 335 осіб з інвалідністю І і ІІ груп з психоневрологічними захворюваннями. На той момент більшість мешканців інтернату вже були евакуйовані в інші регіони України.
"Нам казали, що ми нікому не потрібні. А це неправда! Нас забрала вся Україна: Мукачево, Черкаси, Львівщина, Житомирщина, Київ", – каже керівник закладу Тетяна Вєтоха.
Росіяни завдали удару по комишівському диспансеру 16 червня. Російська ракета розірвалася просто на подвір'ї інтернату, і лише за щасливим збігом обставин обійшлося без жертв. На той момент у самому закладі залишалася 91 людина. Були серед них і такі, які не в змозі самостійно пересуватися.
"Удар був біля 2 години дня, люди в ліжечках відпочивали. Янгол закрив своїми крилами – всі живі, навіть немає порізів. А саму будівлю, яка зазнала серйозних ушкоджень, ми обов'язково відбудуємо – після нашої, української, перемоги. Головне, що ми врятували усіх своїх людей. Вони - найдорожче, що у нас є", – каже директорка диспансеру.
91 людину, що залишалися в закладі на момент обстрілу вже евакуювали – пацієнтів прихистила в себе Житомирщина.
- Нагадаємо, Росія вбила людину і поранила шестеро дітей на Донеччині, обстрілявши Часовий Яр.
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