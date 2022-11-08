Допомога, аби рухатися вперед: Parimatch передав ЗСУ авто, дрони та броньовану гуму
Дев’ятий місяць поспіль Parimatch працює в форматі технологічного підсилення української армії, підтримуючи ЗСУ в боротьбі за українську незалежність. Компанія продовжує купувати та відправляти на передову лінію фронту обладнання, автомобілі і медичні засоби
Відштовхуючись від потреб конкретних підрозділів, Parimatch передав українським захисникам 11 дронів і дельтаплан, а також 17 автомобілів, 172 одиниць зимової гуми і 4 комплекти броньованої гуми. Крім того, компанія допомогла з комплектуючими для польового утеплення бійців і медичним обладнанням для відновлення на передовій.
"Щодня наші люди, наші міста зазнають атак з боку російської армії. І кожний удар по об’єктах інфраструктури, жилим будинкам чи дитячим майданчикам викликає єдину можливу відповідну реакцію. Ще більше згуртованості суспільства та дужчу підтримку ЗСУ. А отже, ми відправляємо на передову додаткову кількість сучасного та потрібного наших захисникам обладнання, яке наближатиме нашу перемогу", — Наталія Гілевич, CEO Parimatch Ukraine.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення бренд Parimatch надав допомогу Україні на понад 280 млн гривень, основна частина – допомога ЗСУ. Зокрема, компанія на постійній основі забезпечує армію засобами індивідуального захисту, військовим обладнанням, а з настанням холодів теплим одягом та відповідним взуттям.
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