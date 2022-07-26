"Допомогли знищити "Тигри", "Урал" та БК окупантів: нацгвардійці показали роботу безпілотників
Військовий Національної гвардії України продемонстрував роботу безпілотного літального апарату
Про це інформує МВС України.
Як зазначається на офіційній сторінці МВС України, безпілотні літальні апарати є критично важливими для успішної роботи українських захисників. Як відомо, без БПЛА управління боєм відбувається фактично "наосліп".
"Він (БПЛА - Ред.) нам допомагає знешкоджувати техніку та особовий склад військових РФ. Завдяки йому було знешкоджено нашою артилерією "Тигри", Урал, а також склад БК військовослужбовців РФ", - розповів оператор БПЛА нацгвардієць Валерій.
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