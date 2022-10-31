Дорофєєва розсекретила свою вагу та відповіла на питання про вагітність

Серію "питання-відповіді" Надя Дорофєєва влаштувала в сторіс в Instagram.

Після того, як співачка Надя Дорофєєва розлучилась з Дантесом та завʼязала стосунки з ресторатором Мішею Кацуріним, серед прихильників артистки ширились чутки про імовірну вагітність Наді. Співачка отримала багато запитань з цього приводу, тому відверто відповіла, що наразі не вагітна, та показала плаский живіт.

32-річна зірка також зазначила, що не є чайлдфрі, тож, у майбутньому не проти стати мамою.

Надя Дорофєєва також зізналась, що важить 49 кг.

У середині березня 2022 року зірки українського шоу-бізнесу Володимир Дантес і Надя Дорофєєва оголосили про розлучення

У жовтні Надя Дорофєєва, яка тепер співає сольно, презентувала пісню "У твоїй душі" та зворушила кліпом, у якому показала зруйновані російськими окупантами будинки українців

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