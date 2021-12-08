Дощі на Півдні України: роботу чотирьох портів обмежили

Про це попереджає Адміністрація морських портів України.



На території України зіпсувалась погода. Вже кілька днів йдуть зливи.



Тому у портах Одеси, Южного, Чорноморська й Ізмаїла обмежили проведення вантажних операцій із зерновими.



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