Дощі на Півдні України: роботу чотирьох портів обмежили
Через зливи в південних областях України в кількох портах обмежили вантажні операції
Про це попереджає Адміністрація морських портів України.
На території України зіпсувалась погода. Вже кілька днів йдуть зливи.
Тому у портах Одеси, Южного, Чорноморська й Ізмаїла обмежили проведення вантажних операцій із зерновими.
Решта каналів - ХМК, БДЛК, гирло "Бистре" - працює у звичайному режимі.
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