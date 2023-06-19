Доставляємо за адресою: Порошенко показав, як безпілотник скидає гранати на позиції русні

Минулого тижня він привіз 4 тисячі гранатометних боєприпасів чотирьом бригадам ДШВ, які воюють на Сході, пише пресслужба партії "ЄС".

Українські військові застосовують ці гранати для повітряних атак на піхоту та техніку ворога.

"Поки ми передавали хлопцям гранати ВОГ з вашими побажаннями — росіяни в поті чола тягали міни. Хотіли оборону будувати. Не встигли", – пише Порошенко.

Боєприпаси мають персональні "побажання" для ворогів – їх за донати ГО "Справа Громад" на допомогу ЗСУ могли "передати" усі охочі.

Перші "привіти" вже дійшли за адресою, наступні не забаряться, переконаний Петро Порошенко.

На початку червня Порошенко також повідомив про закупівлю півтори сотні квадрокоптерів Mavic для потреб ЗСУ.

Невеликі дрони, які скидають на позиції ворога гранати ВОГ – один з креативних винаходів цієї війни. Бойові квадрокоптери можуть виконувати роль як диверсійно-розвідувальних груп, так і снайперів, і навіть фронтової авіації. Коптери вражають і живу силу, і навіть бронетехніку.