Доступ до інтернету лише з паспортом РФ: окупанти посилюють контроль над жителями ТОТ України

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто у всіх користувачів повинен бути паспорт РФ, аби мати змогу й надалі отримувати послуги", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що росіяни постійно шукають та оновлюють базу так званих "нелояльних громадян". Тож водночас це посилить контроль над місцевими.