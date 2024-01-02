Доступ до інтернету лише з паспортом РФ: окупанти посилюють контроль над жителями ТОТ України
Росіяни продовжують запроваджувати методи примусової паспортизації українців на ТОТ. Зокрема збираються ввести систему, щоб для доступу до інтернету був потрібен паспорт РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Окупанти планують ввести обов’язкову верифікацію з паспортом користувачів інтернету. Тобто у всіх користувачів повинен бути паспорт РФ, аби мати змогу й надалі отримувати послуги", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що росіяни постійно шукають та оновлюють базу так званих "нелояльних громадян". Тож водночас це посилить контроль над місцевими.
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