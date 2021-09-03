"Дракону з'явитись неможливо": в Україні не постане авторитарний режим, - Зеленський
В Україні неможливий авторитарний режим, через громадянське суспільство, яке не допустить його створення
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з викладачами та експертним середовищем Стенфордського університету, передає пресслужба ОП.
Відповідаючи на запитання, чи не боїться він стати "драконом", Зеленський сказав: "У ваших знайомих (у Росії. – ред.) ситуація складніша, але це – внутрішній вибір вашої країни. А українське громадянське суспільство настільки сильне, вільне й демократичне, що хто б що не хотів, хто б собі що не придумав, "дракону" з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть".
Він наголосив, що українці та росіяни мають спільні періоди історії та перемоги, водночас державна політика РФ відрізняється від української й спрямована на те, щоб щось забрати
"Ми читали сигнали Російської Федерації – нібито Україна не хоче закінчити війну. Дивно. Війну не ми почали. Ми то із задоволенням хочемо закінчити. Але ми її не починали", – наголосив президент.
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