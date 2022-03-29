Другий найбільший суверенний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company призупиняє інвестиції в РФ

Про це повідомляє Reuters.



Генеральний директор фонду Халдун Аль Мубарак заявив, що на фоні вторгнення Росії в Україну, для компанії рішення щодо зупинення інвестицій в РФ стало очевидним.

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"Те, що відбувається в цій кризі між Росією та Україною, є спотворенням з катастрофічними наслідками з точки зору людського життя та з точки зору впливу, який вона має на економіки у всьому світі", – розповів він.



Mubadala Investment Company інвестувала 3 мільярди доларів в Росію приблизно в 50 компаній. Водночас гендиректор компанії зазначив, що зараз в Росії інвестовано менше ніж 1% портфеля фонду. Загалом активи фонду становлять 243 млрд доларів.

Нагадаємо, найбільший виробник підшипників у світі і у Росії, шведська компанія SKF, заявила про зупинку свого заводу у РФ.