ДТЕК Ахметова планує купити "Кіровоградобленерго"

Про це повідомила пресслужба АМКУ.



Згідно з повідомленням, АМКУ розпочав справу про концентрацію у вигляді придбання компанією "ДТЕК Мережі" акцій приватного акціонерного товариства "Кіровоградобленерго", що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії.



Зазначимо, згідно з даними аналітичної платформи YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками "Кіровогрдаобленерго" є громадяни Латвії Валтс Вігантс, Артурс Альтбергс та Віліс Дамбінс, а також громадяни Німеччини Марина Ярославська та Олег Сізерман.

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