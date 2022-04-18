"Дуже багато поранених. Здебільшого, з відірваними кінцівками", - мама матроса-строковика, який вижив після потоплення крейсера "Москва"

Відповідні свідчення зафіксувала Novaya Gazeta Europe.

Солдат, якому вдалося вижити, розповів матері, що на кораблі загинуло близько 40 людей. Кілька людей зникли безвісти. І дуже багато поранених.

"Син сказав, що крейсер був підбитий із суші, з українського боку. Просто так пожежа б не сталася. Є загиблі, є поранені, зниклі безвісти. Він мені дзвонить і плаче від того, що побачив. Це було страшно. Зрозуміло, що не усі вижили. Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами "Нептун", — розповіла жінка і уточнила, що поранені "переважно з відірваними кінцівками".

Жінка також розповіла, що коли син вперше зателефонував після затоплення "Москви", та був нажаханий.

"Мамочко, я ніколи не думав, що в мирний, в принципі, час я потраплю в таке місиво. Я навіть не буду тобі говорити у подробицях, що я бачив. Це настільки страшно", — переказує слова окупанта його мати.

Жінка визнає, що російські ЗМІ не кажуть усіх подробиць щодо цієї події, тому що міністерство оборони РФ "не хоче визнавати поразку з боку України".

Користувачі соцмережі "ВКонтакте" розповідають про своїх родичів, яким не вдалося вижити на крейсері "Москва". Як пише Meduza, житель окупованої Ялти Дмитро Шкребець 17 квітня повідомив, що його син Єгор проходив строкову службу на крейсері "Москва". Шкребець уточнив, що після загибелі корабля його сина, за словами офіцерів, внесли до списків зниклих безвісти.

Флагман Чорноморського флоту РФ крейсер "Москва" був уражений 13 квітня, українськими ракетами з комплексу "Нептун".

Увечері 14 квітня стало відомо, що крейсер потонув.

16 квітня у Пентагоні підтвердили, що ракети "Нептун" вразили російський військовий корабель "Москва" перед тим, як він затонув.

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