Двоє людей поранено внаслідок обстрілів на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Російські ракети знову вразили населені пункти Донеччини. Цього разу - Покровськ та селище Гришине. Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинуло зо три десятки тварин", - сказав Кириленко.

За день, 15 червня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області, ще 8 поранені.

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