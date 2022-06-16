Двоє людей поранено внаслідок обстрілів на Донеччині
Росіяни завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області. Двоє людей травмовані
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Російські ракети знову вразили населені пункти Донеччини. Цього разу - Покровськ та селище Гришине. Дві людини поранені, зруйновано та пошкоджено щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинуло зо три десятки тварин", - сказав Кириленко.
- За день, 15 червня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області, ще 8 поранені.
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